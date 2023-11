Fußball Wenn sich die Gegner bestens kennen

In der Fußball-Verbandsliga Süd-West kommt es im letzten Spiel vor der Winterpause zum Hochwald-Derby: Der SV Losheim erwartet an diesem Samstag um 14.30 Uhr den FC Brotdorf. Beide kennen sich gut. Sie treffen seit Jahren in der Liga und bei den Hallenturnieren aufeinander. Von daher weiß Losheims Trainer Sven Schwindling, was ihn und seine Mannschaft erwartet. „Der FC Brotdorf ist eine Truppe, die du nicht im vorbei gehen schlägst. Der FC hat technisch gute Spieler und starke Zweikämpfer im Kader. Das heißt für uns, volle Konzentration, denn Unaufmerksamkeiten werden die Brotdorfer bestrafen“, sagt er über den Tabellenzehnten.