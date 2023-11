Fußball-Verbandsliga „Das hätten wir sofort unterschrieben“

Zum Auftakt der Rückrunde kommt nun am Sonntag um 14.30 Uhr, mit dem 1. FC Riegelsberg eine Mannschaft aus der Abstiegszone nach Losheim. Erst 14 Punkte stehen auf dem Konto. Damit hinkt der Vorjahresdritte Riegelsberg um einiges hinter der letztjährigen Leistung her. Doch einen Aufschwung der Mannschaft von Almir Delic will der Gastgeber nicht zulassen. „Bei uns ist die Stimmung positiv. Wir haben jetzt 26 Punkte, am Sonntag sollen es 29 sein“, hat der Trainer eine klare Vorstellung vom Spielausgang. Das Hinspiel in Riegelsberg hatte der SV Losheim Anfang August mit 1:0 gewonnen. Paul Schulz traf mit einem Foulelfmeter. Eine Woche nach der Partie gegen Riegelsberg steht am 25. November als letztes Spiel des Jahres das Heim-Derby gegen den FC Brotdorf an.