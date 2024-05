SV Britten-Hausbach Zwei alte Bekannte haben das gleiche Ziel

Es ist das Spiel zweier alter Bekannter: Der Vizemeister der Fußball-Bezirksliga Merzig-Wadern, der SV Britten-Hausbach, und der Zweite der Bezirksliga Saarlouis, der SV Hülzweiler, spielten in der vergangenen Saison noch zusammen in der Landesliga West, mussten dann beide absteigen. Doch die Landesliga ist nun wieder das gemeinsame Ziel der Begierde. Denn nur der Sieger des Relegationsspiels, das am Donnerstag um 15 Uhr im Reimsbacher Waldstadion stattfindet, darf dorthin zurückkehren.