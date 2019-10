Ehrung : Die „Beste im Verein“ mit Uhr des DFB geehrt

Reimer Biehl, Kreisehrenamtsbeauftragter des Saarländischen Fußballverbandes, überreichte die DFB-Uhr an Susanne Ewerhardy vom SV Wahlen-Niederlosheim. Foto: Reimer Biehl

Wahlen Mit einer Uhr des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ist Susanne Ewerhardy vom SV Wahlen-Niederlosheim für ihr langjähriges Engagement im Dienst ihres Heimatvereines ausgezeichnet worden.

Die Übergabe der Uhr durch den Kreisehrenamtsbeauftragten des Saarländischen Fußballverbandes, Reimer Biehl, fand passenderweise bei der Feier statt, die Ewerhardy selbst anlässlich ihres 50. Geburtstag auf die Beine gestellt hatte.

Biehl listete einmal die vielfältigen Aufgaben auf, die die Geehrte in den vergangenen Jahrzehnten übernommen hatte. Seit 25 Jahren ist sie Mitglied im SV Wahlen, gehörte zunächst als Beisitzerin von 1996 bis 2002 dem Vorstand des Vereins an. Anschließend fungierte sie sieben Jahre lang als stellvertretende Kassiererin, ehe sie 2009 das Amt der ersten Kassiererin übernahm. Gleichzeitig war sie erste Geschäftsführerin in der seinerzeit neu gegründeten Spielgemeinschaft des SV Wahlen mit dem SV Niederlosheim. Diese Spielgemeinschaft mündete 2015 in einer Fusion beider Vereine zum SV Wahlen-Niederlosheim.

Auch in diesem neuen Verein bekleidet Ewerhardy bis zum heutigen Tag die Position der ersten Geschäftsführerin. Neben ihrer Arbeit in den Vereinsvorständen unterstütze sie die Jugendabteilung des Vereins als Fahrerin und Betreuerin in diversen Jugendmannschaften. Zudem war sie von 1999 bis 2005 Geschäftsführerin des Rasenplatz-Fördervereins, der sich um die Realisierung des Rasenplatzbaus bemühte.