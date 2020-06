Kostenpflichtiger Inhalt: Strandbad öffnet wieder : Badesaison am Stausee startet am 11. Juni

Bald wieder nutzbar ist das Strandbad am Losheimer Stausee. Foto: HelWin Götzinger

Losheim am See Ab Fronleichnam sind das Strandbad und die Liegewiesen am Losheimer See wieder nutzbar – unter Auflagen.

Die Gemeinde Losheim am See hat auf der Grundlage der aktuellen Rechtsverordnung ein Hygiene- und Betriebskonzept für den Stausee erarbeitet und öffnet ab Fronleichnam das Strandbad für maximal 2000 Gäste pro Tag. Dies teilte die Gemeinde am Wochenende mit. Pünktlich zum verlängerten Wochenende öffnet demnach am 11. Juni das Strandbad am Losheimer Stausee wieder seine Pforten, nachdem eine Änderung der Rechtsverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie den Betrieb von Hallen- und Freibädern sowie Thermen und Strandbädern unter Beachtung besonderer Hygiene- und Schutzmaßnahmen ab 8. Juni gestattet.

„Wir haben in den vergangenen Tagen mit Hochdruck an einem praktikablen Konzept für den Betrieb unseres Strandbades gearbeitet, das die Vorgaben für Hygiene- und Schutzvorkehrungen der Landesregierung erfüllt und unseren Gästen einen angenehmen und sicheren Aufenthalt an unserem tollen Stausee ermöglicht“, sagt Bürgermeister Helmut Harth. „Losheim am See ist ein beliebtes Ausflugsziel bei Saarländerinnen und Saarländern sowie Urlaubsgästen. Wir rechnen dementsprechend mit einer guten Nachfrage bei unseren Freizeitangeboten, zumal erwartet wird, dass viele Deutsche dieses Jahr ihren Sommerurlaub zu Hause verbringen werden.“

Info Auch am Bostalsee beginnt die Badesaison Die Strandbäder am Bostalsee öffnen ebenfalls am kommenden Wochenende wieder ihre Tore. Los geht es am Samstag, 13. Juni. Wie ein Sprecher des St. Wendeler Landratsamtes mitteilt, werden die Bäder ab dann täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet sein. Allerdings mit Ein- beziehungsweise Beschränkungen: So dürfen im Strandbad Gonnesweiler lediglich 1000 Badegäste gleichzeitig in der Sommersonne brutzeln, im Strandbad Bosen immerhin 1500. Wie der Sprecher weiter mitteilt, sind in dieser Saison nur Tageskarten erhältlich und keine Dauerkarten. Kinder und Jugendliche zahlen demnach zwei Euro Eintritt, Erwachsene vier.

Neu ist in diesem Jahre, dass die Besucheranzahl im Strandbad aus Präventionsgründen auf maximal 2000 Badegäste pro Tag reduziert wird. Tickets sind zudem nur online als Tagestickets über www.ticket-regional.de erhältlich. Interessierten Badegästen wird seitens der Gemeinde geraten, frühzeitig einen Besuch am Stausee zu planen und die entsprechenden Tickets bereits vor der Anreise über das Onlineportal zu buchen. An den Preisen zum Vorjahr ändert sich hingegen nichts. Erwachsene zahlen 3,50 Euro für ein Tagesticket, Senioren, Schüler, Studenten, Auszubildende und Menschen mit Behinderung 2,50 Euro sowie Kinder von 6 bis 16 Jahren 1,50 Euro. Der Eintritt in den SeeGarten ist im Preis mit inbegriffen.

„Aus Hygieneschutzgründen bleiben die Umkleidekabinen geschlossen, und es gelten selbstverständlich die aktuellen Abstandsregelungen und Vorgaben in unserem Strandbad“, ergänzt Christina Jochum, kaufmännische Leiterin des Eigenbetriebs Touristik, Freizeit und Kultur der Gemeinde Losheim am See. Die Sanitäranlagen würden in regelmäßigen Abständen professionell gereinigt, sagt Jochum. Und weiter: „Wir raten unseren Gästen, für die individuelle Hygiene zusätzlich eigene Handdesinfektionsmittel zu verwenden.“ Auch die Liegewiesen am Stausee dürfen nach ihren Worten genutzt werden, wobei die Einhaltung der dort üblichen Verhaltensregeln vom Ordnungsamt der Gemeinde sowie einem Sicherheitsdienst kontrolliert werden. „Einen Wermutstropfen gibt es“, sagt Jochum: „Lediglich unsere Tretboot-Flotte muss noch auf ihren Einsatz warten, da die Hygienemaßnahmen für eine flächendeckende Desinfektion der Boote aus Wasserschutzgründen nicht realisierbar sind. Wer sich dennoch sportlich betätigen möchte, kann einen Besuch im Strandbad beispielsweise mit einer Wanderung auf der Stausee-Tafeltour oder einer Partie Minigolf am Seeufer abrunden.“