Rathaus teilt mit Wasserspielplatz auf, Strandbad noch zu

Losheim am See · Der Start in die Badesaison am Losheimer Stausee verzögert sich. Dies teilt die Gemeinde Losheim am See mit. Laut Mitteilung aus dem Rathaus wird die Kommune „aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse und Wassertemperaturen an diesem Wochenende die Badesaison im Strandbad noch nicht einläuten“.

25.05.2023, 17:51 Uhr

Am Freitag öffnet der Wasserspielplatz am Stausee, an den Pfingstfeiertagen ist der Eintritt frei. Foto: Manuela Meyer Fotografie/Gemeinde​/MANUELA MEYER

Während in Merzig und Weiskirchen die Freibäder seit 20. Mai geöffnet sind und in Wadern das Freibad am Samstag zum ersten Mal öffnet, bleiben die Tore zum Strandbad verschlossen. In der Mitteilung aus dem Rathaus heißt es: „Die sommerlichen Temperaturen lassen in diesem Jahr leider noch auf sich warten. Auch die aktuellen Wassertemperaturen laden derzeit nur hartgesottene Wasserratten zum Baden ein.“ Darum öffne das Strandbad am Pfingstwochenende noch nicht für Badegäste. Weiter heißt es: „Die DLRG rät derzeit ebenfalls davon ab, in natürlichen Gewässern ohne Beheizung schwimmen zu gehen, da hier eine Unterkühlungsgefahr besteht.“