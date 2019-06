Stichwahl zwischen Harth und Kondak : Live-Ticker zur Bürgermeister-Wahl in Losheim

Live-Ticker zur Bürgermeister-Wahl in Losheim

Losheim In der Stausee-Gemeinde haben der unabhängige Bewerber Helmut Harth und SPD-Kandidat Björn Kondak die Stichwahl erreicht.

Der 56-jährige Harth holte im ersten Wahlgang am 26. Mai die meisten Stimmen und erzielte 36,4 Prozent. Björn Kondak, 37 Jahre jung, setzte sich mit dem äußerst knappen Vorsprung von 14 Stimmen vor dem CDU-Kontrahenten Norbert Müller mit 31,9 Prozent auf den zweiten Platz und zog damit in die Stichwahl ein.

In Losheim am See sind rund 13 300 Bürger wahlberechtigt, im ersten Wahlgang hatte die Beteiligung bei starken 70 Prozent gelegen.