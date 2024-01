Stausee feiert 50. Jubiläum Mega-Promis, Mega-Events: Das passiert 2024 um den Losheimer Stausee

Das Konzert-Highlight „Klassik am See“ läutet am 6. Juli die Open-Air-Saison des Jubiläumssommers ein. Einen Tag später, am 7. Juli, gastiert erstmals die SWR Big Band mit ihrem Programm „Kings of Swing“ am Stausee. Für einen unvergesslichen Abend wird am 27. Juli die Ü-30-Party im Eventgelände sorgen – und sie soll alle Musikfans schon einmal in Feierstimmung bringen für die Großevents mit den diesjährigen Konzerten von Peter Fox (23. August), Pur (24. August) und Dieter Thomas Kuhn (30. August) sowie dem Lucky-Lake-Festival (31. August). Speisen und Getränke in entspannter Atmosphäre versprechen abschließend das Streetfood-Festival vom 13. bis 15. September am herbstlichen Stausee sowie der Mittelaltermarkt vom 5. bis 6. Oktober.