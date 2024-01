Stausee feiert 50. Jubiläum Mega-Promis, Mega-Events: Das passiert 2024 am Losheimer Stausee

Losheim am See · Genau am selben Tag 50 Jahren nach seiner offiziellen Einweihung, am 28. April, will die Gemeinde Losheim am See ihr Wahrzeichen, das sie über die Landesgrenzen hinaus bekannt gemacht hat, gebührend feiern. Geplant ist dann ein Erlebnistag. Und der wird nicht der einzige Höhepunkt im Jubiläumsjahr sein.

26.01.2024 , 12:33 Uhr

Im Jubiläumsjahr erwartet die Losheimer und alle Stauseebesucher ein buntes Veranstaltungsprogramm rund um das Wahrzeichen der Gemeinde Losheim am See. Foto: Patrik Reinhard​

Die Gemeinde Losheim am See feiert den 50. Geburtstag ihres Stausees mit einem Jubiläumsjahr voller Veranstaltungshighlights für die ganze Familie. Offizieller Startschuss ist die Auftaktveranstaltung am 28. April mit einem bunten Mix aus Musik, Präsentationen und Kulinarik rund um den Stausee.