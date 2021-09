Start ins Berufsleben : Globus in Losheim begrüßt fünf neue Auszubildende

Fünf neue Auszubildende gibt es bei Globus Losheim (vorne von links): vorne: Leon Winkler, Dennis Godzierz, Marc-Philipp Helfen, Anna Siffrin und Samuel Siffrin. Mit dabei sind (hinten von links): Barbara Becker (Betriebsratsvorsitzende), Selina Pinkawa, Kay Klein (Geschäftsleiter), Andreas Scheidhauer (Personalleiter). Foto: Globus/Kai Seiwert

Losheim Fünf junge Leute haben Anfang August ihre Ausbildung bei Globus in Losheim begonnen. Auch die Berufsschule für die unterschiedlichen Ausbildungsbereiche hat begonnen. Insgesamt hat das Losheimer SB-Warenhaus somit nun zehn Auszubildende in den verschiedenen Jahrgangsstufen beschäftigt, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt.

„Nicht selten kommt es bei Globus vor, dass man als Auszubildender beginnt und später mal Geschäftsleiter eines Marktes wird“, sagt Kay Klein, der selbst seine Karriere 1983 als Lehrling bei Globus in St. Wendel begann. Gute Ausbildungen seien Globus wichtig und nicht dem Zufall überlassen, sodass Globus in Losheim bereits viele Landesbeste hervorgebracht hat. Um die schulische Ausbildung zu unterstützen, beschäftigt Globus Losheim nach eigenen Angaben einen eigenen Lehrer, der wöchentlich den Auszubildenden Fachschulwissen vermittelt und vor den Abschlussprüfungen gesondert vorbereitet.

Zusätzlich bekommen die Auszubildenden einen Einblick in das Geschehen der lokalen Lieferanten und Produzenten, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Es würden Partner von Globus besucht, sodass die Auszubildenden auch mal hinter die Kulissen einer Süßmosterei, Käserei, eines Eierhofes oder einer Nudelfabrik schauen können. Zusätzlich zu allen warenbezogenen Themen werde die Unternehmenskultur großgeschrieben. Beim Kulturstart kommen Auszubildende von allen Globus-Betrieben zusammen, um sich auszutauschen, Projekte zu bearbeiten, künstlerisch sowie spielerisch zu handeln und sich betriebsübergreifend kennenzulernen.