Coorna-Impfung : Sonder-Impfaktion in Hausbach

Hausbach Am Samstag, 28. August, kann sich im Bürgerhaus Hausbach mit den Impfstoffen von Moderna und Johnson & Johnson gegen das Coronavirus geimpft werden. Um Anmeldung wird gebeten.

Am Samstag, 28. August, besteht für Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren die Möglichkeit, sich im Bürgerhaus Hausbach gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Ab 9 Uhr werden die Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson an Impfwillige gespritzt. Wer bereits bei der ersten Impfaktion der Gemeinde am 31. Juli mit dem Moderna-Impfstoff geimpft wurde, wird gebeten, am 28. August für die zweite Dosis ins Bürgerhaus zu kommen.