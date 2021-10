Fachhändler gewürdigt : Ein „Parmaschinken-Spezialist 2021“ kommt aus Losheim

Losheim am See/Parma Weil er sich hervorragend mit der Spezialität auskennt, ist Silvio Lambrecht aus Losheim gewürdigt worden.

Silvio Lambrecht von Silvios italienische Spezialitäten in Losheim am See ist vom Consorzio del Prosciutto di Parma als „Parmaschinken-Spezialist 2021“ gewürdigt worden. Das hat der Verband der Parmaschinken-Hersteller in einer Presseerklärung mitgeteilt.