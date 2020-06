Kostenpflichtiger Inhalt: SZ-Serie „Feines aus der Region“ : Mehr als nur eine einfache Dorfbäckerei

In der „Backmol“ gibt es Brot, Brötchen, Baguette, saisonale Obstkuchen und vieles mehr. Foto: Werner Krewer

Niederlosheim In einer Serie stellt die SZ Erzeugerbetriebe aus der Region vor, die sich in der Initiative „Ebbes von hei“ zusammengeschlossen haben. Dazu gehört die „Backmol“ in Niederlosheim, wo der Kunde auch mal einen Blick in die Backstube werfen darf.