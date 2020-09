86-Jährige fuhr ungebremst auf Traktor : Traktorfahrer (32) stirbt bei schwerem Unfall bei Losheim am See

Traktorfahrer (32) stirbt bei schwerem Unfall bei Losheim am See

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht in einer Ausfahrt (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Losheim am See Bei einem schweren Unfall im Kreis Merzig-Wadern ist ein 32-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Auf der Landestraße 156 ist es am Samstag, 19. September, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, wie die Polizeiinspektion Merzig mitteilte. Zwischen Reimsbach und Hargarten kam demnach ein 32-jähriger Mann aus der Gemeinde Losheim am See bei dem Unfall ums Leben. Eine Frau (86) sei ihm ungbebremst auf seinen Traktor gefahren.