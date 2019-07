Umwelttage in Losheim : Sechstklässler schlüpften in die Rollen von Diplomaten

Sechstklässler schlüpften in die Rollen von Diplomaten

Umwelttage in Losheim

Losheim Zum Abschluss der Umwelttage hielt die Klasse 6b der Peter-Dewes-Gesamtschule eine Kinder-Klimakonferenz. Die Schüler schlüpften in die Rollen von Delegierten. Mit dabei waren Vertreter der Länder Alaska, Niederlande, Ghana, Bangladesch und Tuvalu, die ihre Probleme durch den Klimawandel schilderten.

So weite sich zwar beispielsweise die Industrialisierung in Ghana aus, viele Menschen arbeiteten aber nach wie vor in der Landwirtschaft und würden durch den Klimawandel vermehrt Dürre auf den Feldern registrieren. Zahlreiche Deiche haben die Niederlande errichtet, um sich vor dem steigenden Meeresspiegel zu schützen, aber dem könne man nicht standhalten, die Bewohner der Küsten ziehen als Konsequenz weiter ins Landesinnere.