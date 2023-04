Gemeinsame Herausforderung Gemeinsames Klettern macht Losheimer Schüler stark

Unter dem Motto „Klettern – Der Aufstieg zu einer neuen Klassengemeinschaft“ unternahm eine Fünferklasse der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule Losheim einen Ausflug in die Kletterhalle nach Wadern. Der Übergang von der Grundschule auf eine weiterführende Schule stellt viele Schülerinnen und Schüler vor eine große Herausforderung, da sie sich in einem neuen Umfeld befinden und erst als Klasse zusammenwachsen müssen. „Sie sehen sich mit neuen Regeln, Maßnahmen und Handlungsroutinen konfrontiert. All diese Aspekte werden beim Klettern spielerisch und durch das eigene Erleben vermittelt“, erklärt Joana Kirbs, Klassenlehrerin der Klasse 5d, die sich gemeinsam mit Didaktikleiter Stephan Caspar sowie 26 Schülerinnen und Schülern nach Wadern aufmachte. Nach dem Erhalt der Kletterausrüstung konnte die Gruppe es kaum erwarten, die ersten Schritte und Griffe an der Kletterwand auszuprobieren. Anfängliche Ängste waren schnell vergessen. Doch vor dem Start ist eine Sicherheitseinführung unabdingbar. Dabei sind die Begriffe „Zu“ und „Ab“ während des Aufstiegs sehr wichtig, um sich an jeder Position sicher abseilen lassen zu können. Wer in dieser wichtigen Phase nicht zugehört hatte, konnte die direkte Konsequenz am eigenen Leib erfahren und musste erst mal in der Position verharren oder in der Luft baumeln.