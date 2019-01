Um ihr Wissen über Kunst anzuwenden, zu erweitern und zu verinnerlichen, besuchten Schüler der Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule (PDG) Losheim die moderne Galerie des Saarlandmuseums in Saarbrücken. Vor dem Eintritt in die Galerie wurden die Oberstufenschüler in Gruppen eingeteilt und bekamen von ihren Lehrerinnen Christine Stark und Laura Zöllner verschiedene Arbeitsaufträge. „Die Schüler sollten ausgewählte Arbeiten analysieren“, erzählen Stark und Zöllner. „Somit waren Vorkenntnisse für die Bearbeitung wichtig und kreatives Engagement der Schüler notwendig.“

Nachdem die Schüler innerhalb einer Stunde die Chance hatten, die Bilder in der Galerie zu finden und die dazugehörigen Aufgaben zu bewältigen, mussten sie ihre Ergebnisse vor der gesamten Gruppe neben den jeweiligen Bildern vortragen. Zum Teil gesellten sich zu den Vorträgen auch Museumsbesucher, die den Vortragenden mit großem Interesse zuhörten und auch mit Beifall nicht sparten.

„Die unterschiedlichen Aufgaben in den Gruppen, wie zum Beispiel eine Blindzeichnung im Stil des Kubismus anzufertigen oder das Kunstwerk mit anderen zu vergleichen, brachten die Schüler dazu, sich intensiv mit den ausgestellten Gemälden zu beschäftigen“, sagen Stark und Zöllner. „Nach den Vorträgen bewertete die Gruppe die Leistung der Referenten, damit diese ihren Wissensstand und ihr Engagement einschätzen konnten“, erläutern die Lehrerinnen weiter.

Diese intensive Beschäftigung mit den einzelnen Kunstwerken und den Stilepochen seien außerdem eine perfekte Vorbereitung für die anstehenden Abiturprüfungen im nächsten Jahr. Die Lehrerinnen hätten sich mit den Darstellungen der Schüler ebenfalls ein Bild davon machen können, wie geeignet die Wahl von Bildende Kunst als mündliches Prüfungsfach für die einzelnen Schüler sein könne.

„Die persönlichen Eindrücke der Schüler fielen sehr positiv aus, da neben der guten Vorbereitung für die Abiturprüfungen auch der Spaß Platz hatte“, erinnern sich Stark und Zöllner. Die Lehrerinnen haben, wie sie berichten, noch einen gemeinsamen Rundgang über den Saarbrücker Weihnachtsmarkt gemacht, um den Bildungsausflug besinnlich ausklingen zu lassen.