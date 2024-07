Die wenigen, die kamen, hatten ihren Spaß Chillen war am Stausee großes Programm

Losheim am See · Erstmals fand auf dem Eventgelände des Losheimer Stausees eine Beachparty zum Start in die Sommerferien statt. Das Wetter machte den Veranstaltern, der Gemeinde Losheim, allerdings einen kleinen Strich durch die Rechnung

14.07.2024 , 14:40 Uhr

Für die musikalische Unterhaltung sorgte DJ Ferro (rechts). Foto: Emma Schmitz

Von Emma Schmitz