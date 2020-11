Landstraße 377 seit Freitagnachmittag gesperrt : Sattelzug verunglückt zwischen Rissenthal und Losheim

Losheim Fahren unter Alkoholeinfluss war wohl die Ursache für einen schweren Lkw-Unfall am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr auf der L 377 zwischen Rissenthal und Losheim am See. Wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland in Wadern am Freitagabend mitteilte, war der 50-jährige Fahrer eines mit Sand beladenen Lastwagen-Gespanns kam in Fahrtrichtung Losheim auf einer Gefällstrecke in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab.