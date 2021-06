LfS teilt mit : In Bachem laufen Arbeiten an der Provinzialstraße

(Symbolfoto) Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Bachem Die Sanierung des Straßenablaufs in Bachem hat am Freitag, 25. Juni, begonnen. Dies hat der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mitgeteilt. Betroffen sei demnach die L 157/Provinzialstraße in der Ortsdurchfahrt Bachem auf einer Länge von circa 50 Meter.

Die Bauzeit soll sich nach Worten des LfS bei geeigneter Witterung auf circa vier Tage belaufen.

Für die Durchführung der Bauarbeiten ist eine halbseitige Sperrung vorgesehen. Der Verkehr wird mit einer Ampel an den jeweiligen Baufeldern vorbeigeführt, wie der Landesbetrieb weiter mitteilt. Die Ampel werde allerdings für das Wochenende deaktiviert und erst am Montagmorgen wieder aktiviert.