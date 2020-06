Bahnübergang in Niederlosheim Foto: Werner Krewer

Losheim/Merzig Die Bahnstrecke zwischen Merzig und Losheim soll ertüchtigt werden. Ein Gutachten wurde im Gemeinderat Losheim vorgestellt.

Eine Ertüchtigung der Bahnstrecke zwischen Merzig und Losheim für einen regulären Personen- und Güterverkehr würde rund 15 Millionen Euro kosten. Zu diesem Ergebnis kommt ein Gutachten, das unlängst im Losheimer Gemeinderat vorgestellt und diskutiert worden ist. Erstellt hat das Gutachten das Karlsruher Ingenieurbüro Müller Ingenieurplan GmbH. Soll die Bahnstrecke zwischen Merzig und dem derzeitigen Endpunkt am Homanit-Werk bei Niederlosheim lediglich für die Nutzung durch die Losheimer Museumsbahn instand gesetzt werden, würden nach Berechnung der Gutachter Kosten von rund vier Millionen Euro anfallen.

Aktuell ist die Strecke nur auf einem rund sieben Kilometer langen Teilstück zwischen der Dellborner Mühle bei Niederlosheim und Losheim befahrbar, den Rest der Trasse der früheren Merzig-Büschfelder Eisenbahn (MBE) hatte die Landeseisenbahnaufsicht 2017 aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ursprünglich hatte die Sperrung, die aufgrund von Schäden am Schotterbrett und Mängeln am Oberbau sowie den Schwellen kurzfristig erfolgt war, die gesamte, rund 17 Kilometer lange Bahnstrecke betroffen, aber mit Unterstützung des Wirtschaftsministeriums hatte die Gemeinde, die Eigentümer der Bahnstrecke ist, ein Teilstück zwischen der Dellborner Mühle und Losheim wieder so herrichten lassen, dass die Museumsbahn seither wieder darauf verkehren kann.