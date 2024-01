Soll sich um die „Premium-Wanderregion“ kümmern Neuer Wanderverein für die Wanderregion Saar-Hunsrück gegründet

Die 34 Städte und Gemeinden in der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück, darunter etliche in den Landkreisen Merzig-Wadern und Saarlouis, haben die gemeinsame wandertouristische Arbeit neu organisiert. Zukünftig soll ein Verein mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer die Geschicke der Wanderdestination zwischen Hunsrück, Mosel, Saar, Rhein und Nahe lenken. Der Verein „Wanderregion Saar-Hunsrück“ wird in Losheim am See beheimatet sein. Er übernimmt die Aufgaben des Wanderbüros Saar-Hunsrück, welches ebenfalls in Losheim angesiedelt war. Dies teilt Peter Klein, Geschäftsführer der Tourismusgesellschaft des Landkreises, der Saarschleifenland Tourismus GmbH (STG), jetzt mit.