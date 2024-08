Neues Gütesiegel Auf diesem Wanderweg bei Losheim lässt sich nicht nur die Natur genießen (mit Fotostrecke)

Dass ein Großteil davon in der Gemeinde Losheim am See liegen, zeigt nach den Worten von Bürgermeister Helmut Harth, welch bedeutende Rolle das Thema rund um den Stausee spielt. Dass sich die Seegemeinde zu einer solchen Top-Wanderregion entwickelt habe, habe sie dem Wirken ihres „Wanderpapstes“ Achim Laub als langjähriger Mitarbeiter des Tourismus-Eigenbetriebes zu verdanken, das auch nah dem Ausscheiden in den Ruhestand weitergehe. Losheim tue einiges dafür, um diesen Status zu bewahren, betonte Harth: „Es gibt bei uns drei Mitarbeiter, die nichts anderes tun, als unsere Wanderwege in Schuss zu halten.“ Unlängst sei es der Gemeinde auch gelungen, über einen Aufruf im Amtsblatt fast ein Dutzend privater Wegewarte aus der Bevölkerung zu gewinnen. So schaffe es die Gemeinde, dass sich ihre Wege stets in einem Top-Zustand präsentierten. Und das Wandern passe perfekt zu der von ihm angestoßenen Initiative „Losheim lebt gesund“, sagte Harth: „Es ist ein Beitrag zur Gesundheitsprävention, zu Spaß und Freude.“