Helene-Fischer-Ständchen und viele schöne Momente Was dieser Hausbacher in seinen 50 Jahren als Nikolaus erlebt hat

Hausbach · Wolfgang Schmal aus Hausbach hüllt sich auch in diesem Jahr wieder ins Bischofsgewand und besucht zahlreiche Kinder. Von Helene-Fischer-Ständchen bis Was er in 50 Jahren Nikolaus erlebt hat.

06.12.2023 , 10:32 Uhr

Wolfgang (rechts) und Julian Schmal in Zivil: Auch in diesem Jahr ziehen Vater und Sohn wieder als Nikolaus und Knecht Ruprecht durch die Straßen. Foto: Alina Leidisch

Von Alina Leidisch

Ein dunkelrotes, samtenes Bischofsgewand, der weiße Rauschebart, ein gülden-glänzender Stab und auf dem Kopf die traditionelle Mitra – das ist Wolfgang Schmal. Ein richtiger Nikolaus, stilecht und in Hausbach und Umgebung durchaus als Legende zu bezeichnen: Seit fünf Jahrzehnten zieht er von Haus zu Haus und bereitet Kindern, Senioren, Kranken und allen anderen eine große Freude. An Ruhestand denkt er noch lange nicht. Sein Sohn Julian ist seit 25 Jahren als Knecht Ruprecht mit dabei.