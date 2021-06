Fußball : Rissenthals Said hat alles richtig und gut gemacht

Der Kreisvorsitzende Reimer Biehl (links) überreichte Samy Said vom SV Rissenthal die Urkunde als „Fair-Player der Saison“. Foto: eb

Rissenthal Saarländischer Fußball-Verband zeichnet Spieler als „Fair-Player der Saison“ aus.

Auch wenn die vergangene Fußballsaison vor allem mit einer kurzen Spielzeit von nur acht Spieltagen in Erinnerung bleiben wird, bot sie allen Kickern dennoch genügend Möglichkeiten, sich besonders ins Zeug zu legen – und bleibende Momente mit Siegen und Toren zu schaffen. Oder mit Fairplay. So wie bei Samy Said vom SV Rissenthal.

Der darf sich seit wenigen Tagen sogar „Fair-Player des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV)“ der Saison nennen. Der Kreisvorsitzende des SFV, Reimer Biehl, zeichnete den 25-jährigen Offensivspieler nach einer Trainingseinheit auf dem Rasenplatz des Dorfes mit der Ehrenurkunde des Saarfußballs aus.

Vor versammelter Mannschaft überreichte Biehl zum Lohn für die Fairplay-Geste noch einen kompletten Satz neuer Fußball-Trikots des Aktionspartners Sparkasse aus. Gleichzeitig rief der Kreisehrenamtsbeauftragte allen Anwesenden die Szene in Erinnerung, die sich im Vorjahr am fünften Spieltag in der Partie von Rissenthal gegen den TuS Mondorf ereignet hatte: Bis zur 80. Spielminute stand das heißumkämpfte Duell der Kreisliga A Untere Saar auf des Messers Schneide. Die Heimelf, bis dahin verlustpunktfrei Tabellenzweiter, führte mit 1:0. Von der rechten Außenposition kam eine Flanke in den Mondorfer Strafraum, der Gästetorwart lief heraus, um den Ball abzufangen, prallte mit einem Mitspieler zusammen, so dass beide verletzt am Boden liegen blieben. Kein Foul, kein Pfiff des Schiedsrichters. Der Ball rollte vor die Füße von Rissenthals Samy Said, der das runde Leder nur noch ins leere Tor zu schießen brauchte. Aus Zuschauerkreisen waren Rufe „Schieß doch, schieß doch“ zu hören. Und Said schoss, aber nicht ins Tor, sondern absichtlich ins Seitenaus, damit der Schiedsrichter das Spiel unterbrechen konnte.

„Es war keine schwere Entscheidung für mich, denn Fairness wurde mir im Elternhaus schon beigebracht, das gilt für mich auch beim Fußball“, begründete der 25-Jährige seine Aktion, die im Nachhinein auch von den Zuschauern mit großem Beifall bedacht wurde.