Feuerwehrtag der Gemeinde in Waldhölzbach „Die Jugendfeuerwehren sind unser wichtigstes Kapital“

Gut gefüllt mit aktiven Feuerwehrleuten und auch noch Alterskameraden aus allen zwölf Löschbezirken der Gemeinde Losheim sowie Mitbürgern und offiziellen Gästen war am Samstagabend der Festplatz in Waldhölzbach, wo anlässlich des 50-jährigen Bestehens der dortigen Jugendfeuerwehr der diesjährige Gemeindefeuerwehrtag über die Bühne ging. Gemeindewehrführer Andreas Brausch erklärte: „Zuerst einmal darf ich dem Löschbezirk Waldhölzbach gratulieren. 50 Jahre Jugendfeuerwehr zeigen, dass sich neben den Jugendlichen auch immer wieder Personen gefunden haben, die Verantwortung übernommen haben, um die Ausbildung und Betreuung der Jugendlichen zu gewährleisten. Die Jugendfeuerwehren sind unser wichtigstes Kapital.“ Brausch fuhr fort: „Wir hoffen noch auf Zuwachs in den nächsten Jahren. Natürlich sind wir auch über Quereinsteiger, die hin und wieder den Weg zu uns finden, froh.“