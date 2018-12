Seit über drei Jahrzehnten steht die Band Pur auf der Bühne. Im September veröffentlichten sie ihr bereits ihr 16. Studioalbum. Im kommenden Jahr gehen sie mit „Zwischen den Welten“ auf Tour und sind in Losheim zu sehen. Das gab Popp-Konzerts aus Trier bekannt. Am Samstag, 17. August 2019, sind die Musiker im Strandbad am See zu Gast. Bei der „Zwischen den Welten Open-Air-Tour“ können Fans sich auf die besondere Atmosphäre der Open-Air-Konzerte und eine gemeinsame Sommernacht freuen, sagt der Gastgeber. Auf dem Programm stehen neben aktuellen Songs ältere Hits aus 30 Jahren Purgeschichte.

Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ab 16:30 Uhr. Karten gibt es ab 50,50 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen, bei der Ticket-Hotline (06 51) 9 94 11 88 oder im Internet oder www.kartenvorverkauf-trier.de. Weitere Infos zum Konzert auf der Website des Veranstalters unter: