Endgültige Absage Pur-Konzert in Losheim wird nicht nachgeholt

Der Ärger unzähliger Fans bleibt dagegen. In den sozialen Netzwerken gibt es massive Beschwerden, dass das Open-Air erst nach 17 Uhr abgesagt wurde, nachdem die meisten schon angereist waren und eigentlich der Einlass beginnen sollte. Viele bemängelten, das andere für diesen Tag geplante Veranstaltungen wie „die Fledermaus“ am Saarpolygon wegen des drohenden Unwetters bereits mittags abgesagt wurden. „Wir können euren Unmut gut verstehen“, entgegnete der Veranstalter und ergänzte: „Aber Sicherheit geht vor und die Wetterprognosen haben eine Absage zwingend notwendig gemacht.“ Zumal sich die Wetterlage dann bestätigt habe. Erstmals äußerte sich am Mittwoch auch die Band zu der Absage: „Wir selbst sind ebenso enttäuscht wie Ihr, dass wir keine pure Party in dieser fantastischen Location in Losheim am See mit Euch feiern konnten. Uns hat die behördliche Absage für diesen Abend, ebenso wie viele von Euch, auch vor Ort und kurzfristig getroffen und geschockt.“