Projektwoche der Christian-Kretzschmar-Schule Merzig Schüler schnuppern in ihren vielleicht künftigen Beruf hinein

Wie dies konkret funktioniert, erfuhr die SZ jetzt in der M. Schulligen GmbH in Losheim, wo der Chef Markus Schulligen fünf Schüler der Christian-Kretzschmar-Schule Merzig mit ihrer Lehrerin Pia Hewer begrüßte. In der Woche besuchten Schüler dieser Gemeinschaftsschule insgesamt 28 Betriebe und sonstige Arbeitgeber im ganzen Kreis. Neben dem Bosch-Service Schulligen haben sie sich unter anderem im Parkhotel Weiskirchen, bei der Polizei, im SHG-Klinikum, in Kaufhäusern und bei vielen weiteren Unternehmen angemeldet, wo die jungen Leute von zwölf bis dreizehn Jahren nach dem Schulabschluss eventuell eine Ausbildung beginnen können.