Eisenbahnhalle war voll besetzt Sie singen für Liebe und den Frieden

Losheim am See · Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr in Merzig haben der Projektchor „Ein Licht für Afrika“ und ein Teil der A-Cappella-Gruppe African Vocals nun ein zweites Mal zusammen auf der Bühne gestanden – mit großem Erfolg.

24.06.2024 , 15:24 Uhr

Bei dem Lied „Waka Waka“ von Shakira wurde mit sichtlich Freude mitgetanzt. Foto: Emma Schmitz

Von Emma Schmitz