Jetzt auch in Losheim : Energie-Projekt soll Geringverdienern helfen

Die Träger des Projektes Stromspar-Check sind (v.l.) Ina Kunz (Arge Solar), Gerd Thewes (Caritasverband Saar-Hochwald), Andreas Jenal (Diakonie) und Klaus-Dieter Urhan (Wirtschaftsministerium). Sie hoffen auf die Unterstützung des Losheimer Bürgermeisters Helmut Harth für ihr Angebot. Foto: Christian Beckinger

Losheim am See Auch in Losheim am See ist das Angebot „Stromspar-Check in Ihrer Nähe“ in Sachen Strom, Heizung und Wasser angelaufen.