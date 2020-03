Drogenfund in Losheim : Potpourri an Drogen bei Polizeikontrolle in Losheim sichergestellt

Losheim Ein 18-Jähriger ist der Polizei mit einem Potpourri an Drogen ins Netz gegangen.

Bei einer Personenkontrolle haben Polizeibeamte in Losheim Marihuana, Haschisch und Ampheatmin sichergestellt. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland (Wadern) mitteilt, fanden die Beamten bei einer Personenkontrolle eines 18-Jährigen am Sonntag in Losheim ein Potpourri an Drogen. Die Beamten kontrollierten gegen 23.15 Uhr an der ARAL-Tankstelle in der Haagstraße in Losheim einen 18-Jährigen, der laut Polizeiangaben einen völlig apathischen Eindruck machte. Die Polizisten stellten typische Anzeichen auf Drogenkonsum fest. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten neben unterschiedlichen Mengen von Marihuana, Haschisch und Amphetamin auch die typischen Konsumutensilien in einem Kulturbeutel. Nach der Kontrolle wurde der 18-Jährige nach Hause zu seinem Vater gebracht. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.