Im Hochwald Urlaub machen Zwischen Blumenbeeten und Geschichten: Zu Gast bei Daniela Kerber und ihrer Ferienwohnung „Am Gässchen"

Es riecht nach frischgemähtem Gras und Blumen, als die ersten Sonnenstrahlen den Garten von Daniela Kerber aus Scheiden in ein sanftes, goldenes Licht tauchen. Die 53-Jährige kniet inmitten der üppigen Beete, rupft und zupft behutsam das Unkraut zwischen den blauen Hortensien heraus. Ein amüsiertes Lächeln umspielt ihre Lippen, als sie sich an eine besondere Begegnung erinnert: „Vor den Schneeballen hat eine Urlauberin mal Fotos mit ihrer Harfe gemacht. Damit wollte sie ihren Musikunterricht in der Heimat bewerben.“ Es sind aber nicht nur die Blumen – und davon gibt es im liebevoll angelegten Garten jede Menge –, die sie zum Strahlen bringen. Seit 2018 betreibt Daniela Kerber die Ferienwohnung „Am Gässchen“ in Scheiden. Einem Dorf im Hochwald, das vor allem für Wanderer, Radfahrer und Naturfreunde attraktiv ist.