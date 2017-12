Polizei sucht Zeugen von Unfall auf Globus-Parkplatz

Am Samstag, 23. Dezember, wurde in der Zeit zwischen 11 und 13 Uhr auf dem Parkplatz des Globus Losheim ein dort geparkter weißer Mercedes durch ein graues Fahrzeug vom gleichen Fabrikat beschädigt. Der Unfall wurde von einem bislang unbekannten Zeugen beobachtet, welcher einen gelben Zettel mit Informationen am beschädigten Pkw hinterließ. Besagter Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern unter Tel. (06871) 90010 in Verbindung zu setzen. Dies teilte die Polizei gestern mit.

(cbe)