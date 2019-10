Erfolg für die Polizei : Zwei feierwütige Einbrecher in Losheim festgenommen

Zwei feierwütige Einbrecher in Losheim festgenommen

Losheim Die Polizei hat am Samstag in Losheim zwei Männer festgenommen. Sie sollen für mehreren Einbrüche und Einbruchsversuche verantwortlich sein.

Gleich mehrere Einbrüche und Einbruchversuche hat es in der Nacht auf Samstag in Losheim gegeben. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, ist es ihr jedoch dank mehrerer aufmerksamer Zeugen gelungen, am späten Vormittag zwei Männer festzunehmen.