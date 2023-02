Kamera zeichnete auf : Einbrecher auf frischer Tat geschnappt

Ein 21- und ein 22-Jähriger aus Wadern haben in Niederlosheim versucht, in eine Lagerhalle mit Kornreserven und Maschinen einzudringen. Aber eine Kamera zeichnete sie dabei auf.

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag zwei Einbrecher, 21 und 22 Jahre alt, auf frischer Tat ertappt. Um 2.30 Uhr kam ein Anruf von einem Sicherheitsdienst herein, dass man über eine Kamera beobachten könne, wie die beiden versuchen, in eine Lagerhalle einzudringen. Als die Polizei sie vor Ort schnappte, hatten die Einbrecher aus Wadern auch geringe Mengen Drogen dabei.