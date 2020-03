Wohnhausbrand in Bachem : Wohnhausbrand in Bachem hält Feuerwehr in Atem

Bachem Bei einem Wohnhausbrand in Bachem kamen 40 Helfer zum Einsatz. Verletzt wurde niemand, der Schaden beläuft sich auf rund 250 000 Euro.

Auf rund 250 000 Euro schätzt die Polizei-Inspektion Nordsaarland den Schaden, den ein Feuer in einem dreistöckigen Wohnhaus am Samstagabend in Bachem angerichtet hat. Verletzt wurde niemand. Kurz nach 20 Uhr waren die Löschbezirke von Bachem, Rimlingen und Losheim alarmiert worden, schreiben die Feuerwehrleute in ihrem Bericht. Bei ihrem Eintreffen stellten die Einsatzkräfte nach ihren Worten starke Rauchentwicklung an einem Wohnhaus sowie Flammen im hinteren Gebäudeteil fest. „Da zunächst unklar war, ob sich noch Personen im Gebäude befanden, gingen mehrere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude vor“, heißt es weiter. Der Brand konnte laut Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach Angaben der Polizei waren 40 Leute im Einsatz, die das Gebäude durchlüftet, entraucht und weiter nach Personen durchsucht haben. Zum Einsatz kamen unter anderem Wärmebildkameras.

Die Polizei machte die Bewohner ausfindig. Sie waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Gebäude. Aus der feuerwehrtechnischen Zentrale des Landkreises unterstützte der Löschbezirk Merzig den Einsatz mit einem Gerätewagen-Logistik. Noch an der Einsatzstelle wurde kontaminierte Einsatzkleidung und verschmutztes Schlauchmaterial aufgenommen, um diese zur zentralen Wäscherei und Schlauchpflege zu transportieren und wieder aufzubereiten. Im Einsatz waren auch der Rettungsdienst, die Polizei und ein Mitarbeiter eines Energieversorgungsunternehmens. Nach rund zwei Stunden – Nachlöscharbeiten eingeschlossen – wurde der Einsatz beendet. „In den einzelnen Standorten schlossen sich umfangreiche Arbeiten zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft an“, heißt es in dem Bericht der Feuerwehr weiter.