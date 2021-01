58 Pflanzen beschlagnahmt : Illegaler Anbau von Cannabis in Britten aufgeflogen

(Symbolfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Britten Die Polizei hat in Britten 58 Cannabis-Pflanzen beschlagnahmt. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, war am Donnerstag ein Hinweis auf die illegale Plantage in einer Wohnung eingegangen, woraufhin die Beamten einen Durchsuchungsbeschluss erwirkten.

In der Wonung trafen sie einen 41-Jährigen aus dem Landkreis Saarlouis an. Dieser Mann hält sich laut Polizei bereits seit längerer Zeit in der Wohnung auf, ohne dort angemeldet zu sein.