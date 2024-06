Pole-Sport-Kurse gibt es in Losheim am See Mit positivem Körpergefühl an der Stange

Mehrmals pro Woche verwandelt sich die Yung-Gym-Kampfsportschule in der Nähe der Eisenbahnhalle in eine besondere Fitness-Oase: Sabine Maringer löst verchromte Stangen von den Deckenbalken und verschraubt sie fest im Boden. Insgesamt sieben Stück. An ihnen werden die Teilnehmerinnen ihres Level-3-Kurses, das ist die höchste Stufe, heute wieder ihre Tricks üben. So heißen die verschiedenen Figuren im Pole-Sport. „Bei Außenstehenden ist es leider immer noch so, dass viele ein falsches Bild von der Sportart haben“, erzählt die 45-jährige. Viele verbänden Pole mit Tanz und Erotik, manche verwechselten es sogar mit Table Dance. Nichts davon entspricht der Realität.