Losheim Bei der Reaktivierung der Bahnstrecke zwischen Losheim und Merzig sieht die Initiative Plattform Mobilität das Land in der Pflicht.

Die Nahverkehrs-Initiative Plattform Mobilität begrüßt und unterstützt die Aktivitäten der Gemeinde Losheim am See zur Reaktivierung der Bahnstrecke Merzig-Losheim für regulären Personen- und Güterverkehr ausdrücklich. In einer Erklärung der in Überherrn ansässigen Initaitive heißt es: „Die Plattform Mobilität steht im dauernden Kontakt mit Vertretern der Gemeinde Losheim. Wir haben auch verschiedene Vorschläge für den Betrieb ausgearbeitet.“