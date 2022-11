Polizeibericht : 34-Jährige kracht mit ihrem SUV in eine Gartenmauer

Foto: dpa/Stefan Puchner

Niederlosheim Eine 34-jährige aus der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ist am Samstagabend in einer Nebenstraße in Niederlosheim mit ihrem grauen Kia-SUV in eine Gartenmauer gekracht. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.