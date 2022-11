Offizelle Aufnahme ins Netzwerk : Rassismus hat an dieser Schule keine Chance

Bei der Einweihungsfeier wurden Urkunde und Plakette übergeben. Mit dabei, von vorne links, Schulleiter Marc-Oliver Richter, David Lindemann, Chef der Staatskanzlei, Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich und Bürgermeister Helmut Harth (Zweiter von rechts) Foto: Krewer Werner

Losheim am See Die Peter-Dewes-Gemeinschaftsschule in Losheim ist jetzt offiziell „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.