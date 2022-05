Nach langer Corona-Pause : Losheimer Gemeinschaftsschule genoss ihr Fest mit viel Musik

Losheim Die Paul-Dewes-Gemeinschaftsschule in Losheim hat mit vielen Gästen ihr Schulfest gefeiert.

Musikalisch ging es auf der großen Bühne auf dem Schulhof dann mit der Schülerband weiter. Nach einer kurzen Pause übernahmen die Lehrer-Schüler-Band unter Leitung von Nero Faust und danach die Darstellendes-Spiel-Kurse des 12er-Jahrganges mit kurzen Theateraufführungen das kulturelle Rahmenprogramm. Obwohl sich alle Ensembles erst seit wenigen Monaten noch einmal neu formiert haben, merkte man die kurze Probezeit den Darbietungen kaum an. Beeindruckend war die Stimmgewalt der Schüler-Lehrer-Band, die der Schulleiter zur „Chefsache“ erklärt hatte und neben dem Lehrer Thomas Gasper mal an der Gitarre und mal am Bass begleitete. In dem pop-rockigen Programm beeindruckten mit zum Teil mehrstimmigem Gesang nicht nur der ehemalige Schüler und aktuelle Chorleiter Martin Herrmann und die Lehrerin Lisa Helfer, sondern vor allem auch die Elftklässlerin Kimberly Rix.