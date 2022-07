Ebbes von hei : Genusstour führt vom Saarland an die Mittelmosel

Morbach/Losheim Am 30. Juli startet in Saarlouis, Dillingen, Schmelz und Wadern ein Reisebus nach Morbach und Leiwen. Wein und Hunsrücker Kino sind angesagt.

Hier setzt die 2011 gegründete Regionalvermarktungs-Initiative „Ebbes von hei“ an. Sie will die Entwicklung in der Saar-Hunsrück-Region unterstützen, „weil uns unsere Heimat am Herzen liegt“. Regionale Spezialitäten, Besonderheiten und Angebote sind ein wichtiges Kulturgut und werden zu Botschaftern für die Region.

Nicht erst seit Corona ist bei vielen Menschen das Bewusstsein für regional erzeugte Lebensmittel aller Art gewachsen. Auch die Diskussion um den Klimawandel und jene Faktoren, die die Klimaveränderung begünstigen, rückt eine naturnahe, nachhaltige Lebensmittelproduktion in kleinen, geographisch überschaubaren Kreisläufen und kurzen Verwertungs- und Transportketten vom Erzeuger zum Verbraucher zunehmend in den Fokus.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Weiterfahrt zum Weingut Köwerich im Weinort Leiwen. Zwischen Trier und Bernkastel gelegen, schmiegt sich der Ort in eine Schleife der Mittelmosel. Seit zwei Jahrtausenden wächst hier Wein, sonnenverwöhnt und mit dem Aroma des Blauen Devonschiefers. Zwischen Reben und Fluss genießen die Teilnehmer dann in diesem Traditionsbetrieb einen Riesling.

Abfahrt zur Genusstour ist um 7.30 Uhr in Saarlouis an den Bushaltestellen St. Nazairer Allee 6 vor dem Schulzentrum In den Fliesen mit Zustiegsmöglichkeiten in Dillingen, Schmelz und Wadern. Die Rückankunft in Saarlouis ist gegen 19 Uhr.Der Preis pro Person beträgt 95 Euro. Darin inbegriffen ist die Busfahrt im Reisebus, Reiseleitung, Führung, Eintritt, ein kleines Frühstück, Mittagessen, Weinprobe, am Nachmittag eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen. Die Getränke zum Mittagessen müssen die Teilnehmer selbst zahlen. Die Mindestteilnehmerzahl ist 25.