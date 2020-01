Ungewöhnlicher Einsatz : Rettungsdienst muss aus Wohnung flüchten

ARCHIV - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Vier Straftäter nach Ausbruch aus der Psychiatrie gefasst") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++. Foto: dpa/Friso Gentsch

Losheim am See Einen nicht alltäglichen Verlauf nahm ein Einsatz des Rettungsdienstes in Losheim am frühen Samstagmorgen: Am Samstag gegen 6.40 Uhr wurde, wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland gestern mitteilte, der DRK-Rettungsdienst zu einer Wohnung in der Seegemeinde gerufen.

Vor Ort trafen die Sanitäter einen 46-jährigen Patienten mit doppelter Staatsangehörigkeit an, welcher einerseits über Bauchschmerzen klagte, sich aber andererseits gegenüber den Rettungskräften absolut unkooperativ verhielt. Als der Patient einen Schrank öffnete, fiel aus diesem eine Schusswaffe auf den Boden, woraufhin die Rettungskräfte eilends die Wohnung verließen.