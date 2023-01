Nach mehr als 18 Jahren : „Ich möchte Zeit für die Menschen haben“

Pastor Peter Alt (links) bei der Verabschiedung von Kaplan Patrik Krutten im Jahr 2018. Foto: Werner Krewer

Losheim am See Pastor Peter Alt verlässt nach mehr als 18 Jahren die Kirchengemeinde Losheim am See. Der Abschiedsgottesdienst ist am 22. Januar.

Pastor Peter Alt verabschiedet sich am Sonntag, 22. Januar, offiziell aus der Kirchengemeinde Heilig Geist Losheim am See. Zum 1. Februar tritt der 58-Jährige eine Stelle als Kooperator in der Pfarreiengemeinschaft Koblenz/Rechte Rheinseite an. „Somit geht für mich nach 18,5 Jahren als Pfarrer in Losheim am See ein Lebensabschnitt – fast ein Drittel meiner bisherigen Lebenszeit – zu Ende“, kündigte Alt im Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft an.

Zur Begründung für seine Entscheidung schreibt der Pastor: „Als Kooperator bin ich nicht mehr Inhaber einer Pfarrstelle, sondern ‚nur noch‘ Mitarbeiter in der Seelsorge und somit von allem entbunden, was die Vermögensverwaltung und die Leitung der Pfarrei anbelangt. Dies habe ich mir von Seiten der Bistumsleitung erbeten.“ Diesem Wunsch sei entsprochen worden, wofür er dankbar sei. Er wolle „kein Verwalter oder Manager mehr sein“, so wie es ihm zeitweise vorgekommen war, sondern wieder stärker in die Seelsorge eingebunden sein. „Ich möchte Zeit für die Menschen haben und als Priester sie auf ihrem Lebens- und Glaubensweg begleiten.“

Im Amtsblatt der Gemeinde blickt Pastor Alt auf die vergangenen Jahre zurück: „Ich hatte hier in Losheim am See eine sehr schöne Zeit. Vielen Menschen durfte ich begegnen, die mir wohlgesonnen waren, vielen, die mich in meiner Arbeit unterstützt haben, vielen, die dazu beigetragen haben, dass ich mich hier zu Hause fühlen konnte. Dafür sage ich Danke.“ Gegenüber der SZ wollte sich der Pastor nicht weiter äußern.

Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, Christina Schmitt, findet nur lobende Worte für den scheidenden Pastor. „Die Seelsorge liegt ihm sehr am Herzen“, sagt Schmitt. Pastor Alt habe sich viel Zeit für die Menschen genommen. Er habe viele Aktionen auf den Weg gebracht und begleitet, etwa einen Glaubensgesprächskreis und Wallfahrten. Ideen aus der Gemeinde habe er unterstützt, woraus beispielsweise der Ort des Zuhörens am Stausee, stille Anbetungen und spirituelle Wanderungen hervorgegangen seien. Ebenso wie die Wortgottesfeiern, um die Zeit zwischen den Gottesdiensten in den einzelnen Kirchenstandorten zu überbrücken.

Nicht nur zu kirchlichen, sondern auch zu weltlichen Anlässen brachte Pastor Alt sich ein, hier hebt die Pfarrgemeinderats-Vorsitzende seinen Einsatz bei der Losheimer Frauenfastnacht hervor. „Er gibt sich immer viel Mühe, ist sehr reflektiert, nie nachtragend und vorausschauend“, beschreibt Schmitt ihn. Die Zusammenarbeit mit den Gremien, die Vernetzung untereinander habe gut funktioniert, es sei aber insgesamt ein sehr gutes pastorales Team. „Wir sind alle traurig, wenn er geht. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg und dass er für das, was ihm wichtig ist, die Zeit findet.“ Für die Nachfolge wünscht sie sich: „Dass wir noch einmal so einen guten Pastor bekommen.“

Ein Nachfolger steht noch nicht fest, bestätigt das Bistum Trier auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung. „Eine Neubesetzung zum 1. Februar erscheint nicht realistisch“, sagt Bistumssprecherin Judith Rupp. Im kirchlichen Amtsblatt des Bistums Trier wurden sowohl eine vakante Pfarrstelle im pastoralen Raum Wadern, Pfarrei Losheim am See, als auch eine vakante Kooperatorenstelle ausgeschrieben. Beide Stellen sollen mit je einer Person besetzt werden und seien weiterhin ausgeschrieben, so Rupp. „Dekan Axel Feldmann wird die vorübergehende Pfarrverwaltung zum 1. Februar übernehmen. Wann die Stellen besetzt werden können, ist derzeit nicht abzusehen.“

Pastor Peter Alt wurde im Februar 2004 von Bischof Reinhard Marx zum Pfarrer für die Pfarrgemeinden der damaligen Seelsorgeeinheit Losheim/Bachem/Rimlingen ernannt und trat die Stelle im Juni an. 2011 wurden die bisherigen Pfarreien in der Gemeinde Losheim am See zu einer Pfarreiengemeinschaft zusammengefasst. Seit 1. Januar 2022 besteht die Kirchengemeinde Heilig Geist. Vor seiner Zeit in Losheim war Peter Alt Dechant und Pfarrer der Eifel-Pfarreien Retterath und Uersfeld.

2004 überreichte Dechant Ralf-Mathias Willmes (l) die Schlüssel der Losheimer Kirche an Pastor Peter Alt. Foto: Werner Krewer

Die Theatergruppe der Frauengemeinschaft in Losheim bei der Kappensitzung 2018. Sie gingen alle in die Hasenschule, unterrichtet von Pastor Peter Alt (rechts). Foto: Werner Krewer