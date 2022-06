Outdoor-Festival : Für Wasserratten und Gipfelstürmer

Das Losheimer Trailfest ist wieder der sportliche Höhepunkt des Outdoor-Festivals am See. Foto: ajk

Losheim Das Outdoor-Festival „Draußen am See“ bietet vom 24. bis zum 26. Juni ein breites Programm.

Das Outdoor-Wochenende „Draußen am See“, das von der Tourismus-Zentrale des Saarlandes mit der Gemeinde Losheim veranstaltet wird, bietet von diesem Freitag bis zum kommenden Sonntag eine bunte Mischung an Kursen, Workshops und sportlichen Aktivitäten. Von Klettern und geführten Wanderungen über Stand-Up-Paddling und Yoga bis hin zu Floßbau und Survival-Camps. Sportliche Höhepunkte sind das Trailfest des Vereins Hartfüßler Trail, bei dessen Läufen es über wilde Pfade und dicke Wurzeln zu den schönsten Flecken der Region geht, und die Gipfelstürmer-Cross-Touren-Fahrten (CTF) der RSG Hochwald für Mountainbike-Fans.

Das Trailfest beginnt am Freitag, 24. Juni, um 16 Uhr mit einem „Schuh-Testival“, bei dem Modelle verschiedener Hersteller ausprobiert werden können. Um 18 Uhr geht es sportlich mit der Kurzstrecke T 11 (12 Kilometer/355 Höhenmeter) los. Am Samstag, 25. Juni, starten die Langdistanzen T 75 (77 Kilometer/2677 Höhenmeter) um 6 Uhr und um 9 Uhr die T 45 (47 Kilometer/1663 Höhenmeter). Um 15 Uhr findet ein „KidsRun“ für fünf- bis zehn-jährige Kinder statt. Den Abschluss bildet der T 23 (24 Kilometer/830 Höhenmeter) am Sonntag ab 10 Uhr.