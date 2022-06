Outdoor-Festival : Für Wasserratten und Gipfelstürmer

Das Losheimer Trailfest ist wieder der sportliche Höhepunkt des Outdoor-Festivals am See. Foto: ajk

Losheim Das Outdoor-Festival „Draußen am See“ bietet vom 24. bis 26. Juni ein breites Programm.

Das Outdoor-Wochenende „Draußen am See“, das von der Tourismus-Zentrale des Saarlandes gemeinsam mit der Gemeinde Losheim am See veranstaltet wird, bietet vom 24. bis 26. Juni eine bunte Mischung an Kursen und Workshops sowie an sportlichen Aktivitäten. Von Klettern und geführten Wanderungen über Stand-Up-Paddling und Yoga im Seegarten bis hin zu Floßbau und Survival-Camps. Sportliche Highlights sind das Trailfest des Vereins Hartfüßler Trail und die Gipfelstürmer-Cross-Touren-Fahrten (CTF) der RSG Hochwald für alle Mountainbike-Fans.