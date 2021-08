Outdoor-Festival : Nach 47 Kilometern entscheiden Zentimeter

Ganz schön ausgeschlafen: Der Westerwälder Thomas Sendker gewann auf der 77 Kilometer langen Langstrecke souverän. Los ging es um 4 Uhr nachts. Foto: ajk

Losheim Beim Outdoor-Festival „Draußen am See“ in Losheim war auf, im und ums Wasser richtig was los. Manche Sportler waren sogar ab 4 Uhr nachts unterwegs.

Es war eine durchaus gelungene Premiere des Outdoor-Festivals „Draussen am See“ in Losheim. Corona-Auflagen, Reisezeit und Wetter sorgten zwar dafür, dass die Besucher- und Teilnehmerzahlen etwas unter den Erwartungen blieben. Wer aber am Wochenende an den Losheimer See kam, war echt begeistert.

Absolutes sportliches Highlight war das „Internationale Trailfest“ des Vereins Hartfüßler. Bei den vier verschiedenen Läufen kamen 556 Finisher ins Ziel. Die meisten Teilnehmer (270) verzeichnete der 24-Kilometer-Trail, aber auch die Strecken über zwölf (131) und 47 Kilometer (110) waren stark besetzt. Und beim Ultra-Trail waren es immerhin noch 45 Hartgesottene, die sich nachts um 4 Uhr im Stockdunkeln auf den Weg machten. Dabei kamen die Teilnehmer nicht nur aus dem Saarland, aus ganz Deutschland, den umliegenden Nachbarländern und sondern sogar Argentinien.

Jérémie Pfaadt und Mathias Chazarreta lieferten sich ein tolles Duell. Foto: ajk

Info Ergebnisse Trailfest Losheim (556 Finisher) 12 Kilometer (131 Teilnehmer): Frauen: 1. Stephanie Dörr (LLG Wustweiler) 1:11,40 Stunden; 2. Birgit Zimmer (Eintracht Frankfurt) 1:16,56; 3. Lorraine Weber 1:22,29. Männer: 1. Noah Thösen (Trail Crew Trier) 59:42 Min.; 2. Stefan Scherer (VfR Simmern) 1:09,02 Stunden; 3. Ronny Schwan 1:09,03. 24 Kilometer (270 Teilnehmer): Frauen: 1. Simone Grewenig Czarny (HartfüßlerTrail) 2:22,36 Stunden; 2. Caroline Kaspar 2:25,02; 3. Kerstin Lüken (Emder LG) 2:26,37. Männer:1. Simon Klasen (LC Rehlingen) 1:47,04 Stunden; 2. Hanno Blaß (LLG Wustweiler) 1:51,53; 3. Joshua Peter (LC Rehlingen ) 1:54,21. 47 Kilometer: (110 Teilnehmer): Frauen: 1. Jennifer Weber (Meddys LWT Koblenz/HartfüßlerTrail) 5:08,04 Stunden; 2. Petra Weindel (Laufschule Saarpfalz) 5:29,51; 3. Silke Schütt (Landau Running Company) 5:41,20. Männer: 1. Jérémie Pfaadt (Neufgrange/F) 4:02,19 Stunden; 2. Mathias Chazarreta (Argentinien) 4:02,46; 3. Sebastian Piel (Trail Crew Trier) 4:08,24. 77 Kilometer: (45 Teilnehmer): Frauen: 1. Mara Konrad (HartfüßlerTrail) 10:55,35 Stunden; 2. Jasmin Maldener 11:07,48; 3. Janet Deutsch (Team Jutsch) 11:21,22.

Männer: 1. Thomas Sendker, (7G Runergy Westerwald) 7:58,40 Stunden; 2. Steffen Schulz (TrailCrew Trier) 8:02,35; 3. Jan Van Bos 8:07,39.

Den Hauptlauf über 24 Kilometer dominierten jedoch saarländische Top-Läufer. Schon beim Start setzten sich Simon Klasen und Joshua Peter (beide LC Rehlingen) sowie Hanno Blaß (LLG Wustweiler) von der übrigen Konkurrenz ab. Am Teufelsfelsen bei Waldhölzbach lagen Klasen und Peter noch eng beieinander, Hanno Blaß folgte mit anderen Konkurrenten bereits mit Abstand. Doch bei Kilometer 13 am Bärenfelsweiher knickte Peter um, konnte mit seinem Trainingspartner nicht mehr mithalten. Klasen gewann am Ende mit großem Vorsprung.

„Ich hatte zwar auch ein paar Hänger“, sagte der 20-jährige Sieger im Ziel, trotzdem sei er zufrieden. „Simon war einfach stärker“, erkannte der zwei Jahre jüngere Peter den Sieg neidlos an. Den 39-jährigen Blaß (LLG Wustweiler) musste er ebenfalls noch ziehen lassen, aber „im nächsten Jahr sind wir wieder dabei“. Überlegen fiel auch der Sieg bei den Frauen aus. Simone Grewenig Czarny vom Verein Hartfüßler-Trail lag am Ende zweieinhalb Minuten vor Caroline Kaspar (Rimlingen). Die Lokalmatadorin hatte „richtig viel Spaß auf der tollen, abwechslungsreichen Strecke“. Dritte wurde die Norddeutsche Kerstin Lüken von der Emder LG, die erstmals im Saarland war und die Gegend „echt super“ fand.

Der spätere Zweite des 24-Kilometer-Trails Hanno Blaß (LLG Wustweiler) am Teufelsfelsen bei Waldhölzbach. Foto: ajk

Der Sieg über 47 Kilometer bei den Frauen ging ebenfalls an eine gebürtige Saarländerin. Für die aus Merzig stammende Jennifer Weber (Meddys LWT Koblenz) war es „ein Heimspiel“. Dabei steckte der 28-Jährigen noch ein 70-Kilometer Berglauf in Montreux vor einer Woche in den Beinen, doch es lief „erstaunlich gut“.

Während Weber mehr als 20 Minuten vor der Zweiten Petra Weindel (Laufschule Saarpfalz) lag, fiel die Entscheidung bei den Männern erst im Zielsprint. Lange führte der Argentinier Mathias Chazarreta, doch 18 Kilometer vor dem Ziel schloss Jérémie Pfaadt aus dem französischen Neufgrange auf. „Ich dachte nicht, dass wir in vier Stunden im Ziel sind“, sagte der Franzose, doch die beiden trieben sich gegenseitig an. So mussten die letzten Meter die Entscheidung bringen. Hier hatte Chazarreta Pech, verwechselte den Bogen am Ausgang des Seegartens mit dem Ziel und nahm frühzeitig das Tempo raus. „Es war so gut ausgeschildert, ausgerechnet auf den letzten Metern muss ich mich verlaufen“, haderte er mit dem Schicksal. Chazarreta, der mit seiner deutschen Frau auf einer fünf-wöchigen Trail-Reise durch Europa unterwegs ist, hat es im Saarland trotzdem gefallen, nur „die letzte Kurve war fies“.

Obwohl Thomas Sendker aus dem Westerwald zum ersten Mal im Saarland war („an der Saarschleife war es traumhaft schön“), hielt er sich an das saarländische Prinzip „um zwölf gebbt gess“. Nach dem Start um 4 Uhr nachts brauchte er nur knapp acht Stunden für den 77 Kilometer-Ultra-Trail und kam pünktlich um 12 Uhr ins Ziel. Die letzte Steigung nutzte der 40-Jährige, um sich von der Konkurrenz abzusetzen.

Bereits am Samstagabend fand die Kurzdistanz über zwölf Kilometer statt. Mit Noah Thösen aus Orscholz und Stephanie Dörr (LLG Wustweiler) gewannen hier zwei saarländische Läufer den Auftakt eines Trailfestes, das alle begeisterte.

Beim Open Swim wurde in kurzen Abständen gestartet. Rund 30 Schwimmer stürzten sich ins doch recht frische Wasser. Foto: ajk

„Toll, dass mal wieder etwas stattfindet“, sagten sich auch die Mountainbiker, die am Sonntagmorgen an der Gipfelstürmer-CTF teilnahmen. Insgesamt waren es 161 Sportler, die ebenfalls vier verschiedene Cross-Touren-Fahrten rund um Losheim in Angriff nahmen. „Für die erste Veranstaltung nach langer Zeit, immer noch mit Corona-Auflagen, sind wir zufrieden“, betonte Birgit Philippi. Mit rund zwei Dutzend Helfern der RSG Hochwald hatte sie für das zweite sportliche Highlight des Outdoor-Festivals gesorgt.

„Angenehm zu fahren, eine schöne Tour“, lobten vier Jungs aus dem St. Wendeler Land nach der 45-Kilometer-Tour. Aus Luxemburg kam Papa Sven mit seinem siebenjährigen Sohn Phil, um die Familien-Runde zu fahren. „Echt cool“, meinte Phil, auch wenn er eigentlich am liebsten im Bike Park unterwegs ist.

Am Seeufer konnte auch Kickboxen ausprobiert werden. Foto: Ruppenthal

Neben zahlreichen weiteren Sportangeboten, von Kursen im Kanufahren und Stand-Up-Paddling bis zu Rad-Techniktrainings und Wanderexkursionen, war das „Open Swim“ das dritte Highlight des Festivals. Rund 30 Schwimmer stürzten sich ins nicht mal 20 Grad kalte Nass des Losheimer Sees, schwammen von 950 und 1900 Meter bis zur Ironman-Distanz von 3800 Meter.