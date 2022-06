Rund um den Stausee Losheim : Wassersport, Klettern, Survival-Camps: Outdoor-Festival „Draußen am See“ ist gestartet (mit Bildergalerie)

Losheim Das Outdoor-Festival „Draußen am See“ in Losheim ist gestartet. Was die Besucher erwartet und wie es vor Ort aussieht.

Am Freitagnachmittag ist am Losheimer Stausee das große Outdoor-Festival „Draußen am See“ angelaufen. Bis Sonntag werden im und rund um den Stausee allerlei sportliche Aktivitäten sowie ein reichhaltiges Unterhaltungsprogramm angeboten. Dabei können die Besucher sich in verschiedensten Sportarten ausprobieren.

„Draußen am See“ in Losheim: Das weitere Programm des Outdoor-Festivals

Von Klettern und geführten Wanderungen über Stand-Up-Paddling und Yoga bis hin zu Floßbau und Survival-Camps. Sportliche Höhepunkte sind das Trailfest des Vereins Hartfüßler Trail, bei dessen Läufen es über wilde Pfade und dicke Wurzeln zu den schönsten Flecken der Region geht und die Gipfelstürmer-Cross-Touren-Fahrten (CTF) der RSG Hochwald für Mountainbike-Fans.

Das Trailfest hat am Freitag begonnen. Am Samstag, 25. Juni, starten die Langdistanzen T 75 (77 Kilometer/2677 Höhenmeter) um 6 Uhr und um 9 Uhr die T 45 (47 Kilometer/1663 Höhenmeter). Um 15 Uhr findet ein „KidsRun“ für fünf- bis zehn-jährige Kinder statt. Den Abschluss bildet der T 23 (24 Kilometer/830 Höhenmeter) am Sonntag ab 10 Uhr.

Die RSG Hochwald bietet am Samstag, 25. Juni, fünf Mountainbike-Strecken mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden an. Von der Familientour mit 17-Kilometer-Schnupperrunde über die Einsteiger-Tour (28 Kilometer/600 Höhenmeter) bis zu drei sportlichen Touren mit Längen von 45, 56 und 73 Kilometern und 920, 1300 beziehungsweise 1700 Höhenmetern. Starts sind ab 8 Uhr möglich.